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Bozdoğan'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Yangın geniş bir alana yayıldı

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Alhisar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere karadan müdahale başlatırken, yangın söndürme helikopterleri de söndürme çalışmaların havadan destek veriyor. Yangının geniş bir alana yayıldığı, alevlerin Muğla Kavaklıdere ilçesindeki ormanlık alana doğru ilerlediği öğrenildi.