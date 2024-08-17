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Bozdoğan yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi sınırına kadar ulaştı.

Yangın, Bozdoğan ilçesine bağlı Örentaht Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların evlerini tehdit ediyor. Mahalle sakinleri, hayvanlarını kurtarmak için büyük çaba sarf ederken, şiddetli rüzgar ekiplerin yangını kontrol altına almasını zorlaştırıyor. Yangın, ormanlık alandan yerleşim yerlerine kadar yayılırken, müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor.