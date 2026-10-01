Bozkır'a yeni gelen üniversiteliler İsauria Yolu'nda doğa yürüyüşünde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozkır'a yeni gelen üniversiteliler İsauria Yolu'nda doğa yürüyüşünde buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozkır\'a yeni gelen üniversiteliler İsauria Yolu\'nda doğa yürüyüşünde buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Bozkır ilçesinde yeni eğitim dönemiyle gelen üniversite öğrencilerine uyum ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Bozkır Gençlik Merkezi öncülüğünde İsauria Yolu'nda yürüyen öğrenciler, ilçenin doğal güzelliklerini tanıyıp memnuniyetini dile getirdi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte ilçeye gelen üniversite öğrencilerine yönelik uyum ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Bozkır Gençlik Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler, İsauria Yolunun Bozkır ve Çağlayan mahallesi arasındaki rotada ilçenin doğal güzelliklerini ve kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu. Bozkır Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Müslüm Uslanmaz, ilçeye yeni gelen üniversite öğrencilerinin ilçeyi ve çevredeki güzellikleri tanımaları için düzenledikleri etkinlikte, Yakup Çetin'in rehberliğinde Bozkır merkezden yola çıkarak belirlenen güzergahta yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi. Etkinliğe katılan öğrenciler de düzenlenen doğa yürüyüşünden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA
GençlikEğitimBozkırYaşamYerelKonyaDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
Ronaldo’ya hayatının şokunu Galatasaray’ın yıldızı yaşattı Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
17:34
Soma’da göçük yaşanan maden ocağından acı haber
Soma'da göçük yaşanan maden ocağından acı haber
17:08
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
17:06
PFDK’ya sevk edilen Hakan Daltaban’dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
17:02
Hulusi Akar’dan Terörsüz Türkiye mesaj: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz
Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesaj: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 17:41:04. #7.13#
SON DAKİKA: Bozkır'a yeni gelen üniversiteliler İsauria Yolu'nda doğa yürüyüşünde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei