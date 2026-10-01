Bozkır\'a yeni gelen üniversiteliler İsauria Yolu\'nda doğa yürüyüşünde buluştu

Konya'nın Bozkır ilçesinde, yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte ilçeye gelen üniversite öğrencilerine yönelik uyum ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Bozkır Gençlik Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler, İsauria Yolunun Bozkır ve Çağlayan mahallesi arasındaki rotada ilçenin doğal güzelliklerini ve kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu. Bozkır Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Müslüm Uslanmaz, ilçeye yeni gelen üniversite öğrencilerinin ilçeyi ve çevredeki güzellikleri tanımaları için düzenledikleri etkinlikte, Yakup Çetin'in rehberliğinde Bozkır merkezden yola çıkarak belirlenen güzergahta yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi. Etkinliğe katılan öğrenciler de düzenlenen doğa yürüyüşünden duydukları memnuniyeti dile getirdi.