Bozkır\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi programı

Konya'nın Bozkır ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi programı düzenlendi.

Bozkır'daki etkinliklerde, sabah namazının ardından Hazreti Ömer Camii'nde Çanakkale şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Saat 10.00'da Atatürk Anıt Alanı'ndaki çelenk töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinliklerde daha sonra Şehitlik ziyaret edildi. Bozkır Belediyesi Konferans Salonu'nda devam eden törende şiirler okundu, gösteriler sahnelendi. Ayrıca, ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - KONYA