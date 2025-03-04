Bozkır\'da Hatimle Teravih Coşkusu

Yerel

Konya'nın Bozkır ilçesinde hatimle teravih namazı kılınıyor.

Bozkır ilçesinde, Ramazan ayının manevi atmosferi Hazreti Ömer Camisi'nde coşkuyla yaşanırken, hatimle teravih namazı kılınıyor. Hazreti Ömer Camisi görevlisi Süleyman Canıtez, tüm vatandaşları hatimle teravih namazı kılmaya davet etti. Cami cemaati de Ramazan ayının bereketini yaşarken, mübarek ayda birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları pekişiyor. - KONYA