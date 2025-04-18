Bozkır\'da Renkli Pilav Şenliği

Konya'nın Bozkır ilçesinde düzenlenen "Pilav Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Bozkır Derviş Mustafa Öztunç İlkokulu tarafından okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, veliler ve Bozkır'ın önde gelen isimleri bir araya gelerek pilav şenliğine katıldı. Okul Müdürü Mehmet Kandak düzenledikleri ve geleneksel hale getirmek istedikleri Pilav Şenliği'nde öğrencilerle birlikte güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Bu tür etkinliklerin en önemli amacı, öğrencilerimizin toplum bilinci kazanması ve ortak sosyal faaliyetlere uyum sağlamasıdır" dedi.

Pilav ikramının ardından öğrenciler için eğlence düzenlendi. Şenliğe, Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci, yetkililer ve okul müdürleri katılarak öğrencilerle keyifli anlar paylaştı. - KONYA