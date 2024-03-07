8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Bugün sadece bir gün değil, kadınların her günü kutlanmalı. Kadınlar Günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "Bugün sadece bir gün değil, kadınların her günü kutlanmalı' diyen Başkan Çelik, mesajında, "Kadınlar Günü, dünyanın dört bir yanında kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarını kutladığımız anlamlı bir gündür. Her yıl 8 Mart'ta kutlanır ve kadınların hakları, eşitlik ve cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele konularını ön plana çıkarır. Kadınlar Günü ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele, eğitim fırsatlarının artırılması, iş hayatında eşitlik ve kadın sağlığı gibi konuları da gündeme getirir. Bu gün, kadınların hayatlarını etkileyen sorunlara dikkat çekmek ve çözümler üretmek için bir platform sağlar. Sonuç olarak, Kadınlar Günü, kadınların başarılarını kutlayarak, haklarını savunarak ve gelecekte daha adil bir dünya için bir araya gelerek önemli bir rol oynar. Kadınlar, her gün değerlidir ve hak ettikleri saygıyı ve destekleri almalıdır. Bu gün, onların seslerini duyurmak ve mücadelelerine destek olmak için bir fırsat sunar. Ben de bir kadın belediye başkanı olarak Bozkurt'a kadın elinin değmesi adına elimden gelen mücadeleyi sürdürüyorum. Bozkurt'un kadın eli ile nasıl güzelleştiğini hep birlikte gördük. Yine aynı güzellikleri sürdürmek için yolumuza devam ediyoruz. Kadınlar bu değişimde en önemli mihenk taşıdır. Kadınlar Günü'nü kutlamak en çok onlara yakışır. Kadınlar günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
Son Dakika › Yerel › Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten 8 Mart mesajı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'un trafik sorununu ve ulaşım projelerini konuştu. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve İstanbul'un yapı stokunun yenileneceğini belirtti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihinin yakında sona ereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Haberler.com yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu. Orakçı, İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, aday ve proje tanıtım toplantısı düzenledi. Cihan, belediyeleri borçla bırakmayacaklarını ve daha iyilerini yapacaklarını söyledi. Projeleri arasında tır parkları, kent konseyi ve mahalle meclisleri yer alıyor.
SAGEM (Selçuklu Aile Gelişim Merkezi) İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Başladı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları çerçevesinde 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla sorunları dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gelecek dönem için üç projesini açıkladı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı. Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bir araya geldi. Tugay, Selçuk'ta yenilenmiş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?