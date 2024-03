Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik\'ten 8 Mart mesajı

Yerel

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "Bugün sadece bir gün değil, kadınların her günü kutlanmalı' diyen Başkan Çelik, mesajında, "Kadınlar Günü, dünyanın dört bir yanında kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarını kutladığımız anlamlı bir gündür. Her yıl 8 Mart'ta kutlanır ve kadınların hakları, eşitlik ve cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele konularını ön plana çıkarır. Kadınlar Günü ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele, eğitim fırsatlarının artırılması, iş hayatında eşitlik ve kadın sağlığı gibi konuları da gündeme getirir. Bu gün, kadınların hayatlarını etkileyen sorunlara dikkat çekmek ve çözümler üretmek için bir platform sağlar. Sonuç olarak, Kadınlar Günü, kadınların başarılarını kutlayarak, haklarını savunarak ve gelecekte daha adil bir dünya için bir araya gelerek önemli bir rol oynar. Kadınlar, her gün değerlidir ve hak ettikleri saygıyı ve destekleri almalıdır. Bu gün, onların seslerini duyurmak ve mücadelelerine destek olmak için bir fırsat sunar. Ben de bir kadın belediye başkanı olarak Bozkurt'a kadın elinin değmesi adına elimden gelen mücadeleyi sürdürüyorum. Bozkurt'un kadın eli ile nasıl güzelleştiğini hep birlikte gördük. Yine aynı güzellikleri sürdürmek için yolumuza devam ediyoruz. Kadınlar bu değişimde en önemli mihenk taşıdır. Kadınlar Günü'nü kutlamak en çok onlara yakışır. Kadınlar günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ