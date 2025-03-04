İçişleri Bakanlığı, 'İhaleye fesat karıştırmak' suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul ili Beykoz ilçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, 'İhaleye fesat karıştırmak' suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nin 4 Mart 2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaattin Köseler, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla takip başlatan Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, yaklaşık 100 milyon TL'lik yolsuzluk tespit etti.
Polis ekipleri, belediye ile bazı şirketler arasında kurulan ağla birçok mal ve hizmet alımının henüz ihalesi yapılmadan temin edildiğini, sonradan paravan şirketler üzerinden verilen teklifle adrese teslim ihale yapıldığını belirledi. Şüphelilerin Beykoz Belediyesi'nden alınacak ihaleler için belirlenen firma çalışanları arasında 'Beykoz Kahvecisi' adlı bir WhatsApp grubu kurulduğu belirlendi. Kurulan grupta yapılan yazışmalara göre; hangi ihaleye hangi firmanın ne kadar teklif vereceği, ihaleyi kimin alacağından naylon faturanın nasıl temin edileceğine kadar tüm sürecin organize edildiği belirlendi. Bu grubun dışında düşük teklif verildiğinde ise Beykoz Belediyesi'nin ihaleyi iptal ettiği saptandı.
Köseler'in savcılık ifadesinde "İhaleye katılan firmalar ile hiçbir şekilde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı. İş yoğunluğu ve hayatın akışına benim ihale süreçleriyle ilgili bir bilgi sahibi olmam da söz konusu değildir bu tip şeyleri daha sonradan duymuşumdur" dediği öğrenildi.
'Beykoz Kahvecisi' adlı bir WhatsApp grubunu 'Belediye Furkan' diye kayıtlı kişinin yaptığı belirlendi.
Son Dakika › Ekonomi › Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında - Son Dakika
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