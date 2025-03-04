Beykoz Belediyesi\'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında

Ekonomi

İçişleri Bakanlığı, 'İhaleye fesat karıştırmak' suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul ili Beykoz ilçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, 'İhaleye fesat karıştırmak' suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nin 4 Mart 2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaattin Köseler, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

100 MİLYONLUK YOLSUZLUK

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla takip başlatan Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, yaklaşık 100 milyon TL'lik yolsuzluk tespit etti.

"BEYKOZ KAHVECİSİ" GRUBU KURMUŞLAR

Polis ekipleri, belediye ile bazı şirketler arasında kurulan ağla birçok mal ve hizmet alımının henüz ihalesi yapılmadan temin edildiğini, sonradan paravan şirketler üzerinden verilen teklifle adrese teslim ihale yapıldığını belirledi. Şüphelilerin Beykoz Belediyesi'nden alınacak ihaleler için belirlenen firma çalışanları arasında 'Beykoz Kahvecisi' adlı bir WhatsApp grubu kurulduğu belirlendi. Kurulan grupta yapılan yazışmalara göre; hangi ihaleye hangi firmanın ne kadar teklif vereceği, ihaleyi kimin alacağından naylon faturanın nasıl temin edileceğine kadar tüm sürecin organize edildiği belirlendi. Bu grubun dışında düşük teklif verildiğinde ise Beykoz Belediyesi'nin ihaleyi iptal ettiği saptandı.

BAŞKAN "HABERİM YOK" DİYOR

Köseler'in savcılık ifadesinde "İhaleye katılan firmalar ile hiçbir şekilde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı. İş yoğunluğu ve hayatın akışına benim ihale süreçleriyle ilgili bir bilgi sahibi olmam da söz konusu değildir bu tip şeyleri daha sonradan duymuşumdur" dediği öğrenildi.

İşte WhatsApp grubunda geçen o diyaloglar;

T.Ç.: Bu iş bu ihale gerçek mi yoksa sadece alacağın için evrak mı düzenlenecek.

Bu iş bu ihale gerçek mi yoksa sadece alacağın için evrak mı düzenlenecek. H.D.: Fatura almamız gerek bu kısmı nasıl halledebiliriz. Para geçirmek sıkıntı. Gerçek değil yapılan iş için.

Fatura almamız gerek bu kısmı nasıl halledebiliriz. Para geçirmek sıkıntı. Gerçek değil yapılan iş için. T.Ç.: Ama gerçek gibi şartları niye uyguluyor o zaman. Çünkü bunun SGK'sı da dert, işyeri açılması lazım. Orada minimum ödeme olması lazım.

Ama gerçek gibi şartları niye uyguluyor o zaman. Çünkü bunun SGK'sı da dert, işyeri açılması lazım. Orada minimum ödeme olması lazım. H.D.: Yüksek kesmek için faturam yok 70 küsür bin KDV çıktı.

Yüksek kesmek için faturam yok 70 küsür bin KDV çıktı. T.Ç.: Merta da sadece Beykoz için aldığımız faturalar var işte onlar patlarsa o kötü.

Merta da sadece Beykoz için aldığımız faturalar var işte onlar patlarsa o kötü. H.D.: Faturalar hep tanıdığımız bildiğimiz firmalar. Onlar patlarsa ben daha çok aldırmıyor. Firmadan inşallah bi sorun olmaz

Faturalar hep tanıdığımız bildiğimiz firmalar. Onlar patlarsa ben daha çok aldırmıyor. Firmadan inşallah bi sorun olmaz T.Ç.: Bu iş çorap söküğü gibi onlar bir yerden sorunlu fatura aldıysa ondan ona ondan ona gider.

GRUBUN YÖNETİCİSİ "BELEDİYE FURKAN"

'Beykoz Kahvecisi' adlı bir WhatsApp grubunu 'Belediye Furkan' diye kayıtlı kişinin yaptığı belirlendi.

X şahıs: 12'sine kadar mı teklif vermemiz lazım.

12'sine kadar mı teklif vermemiz lazım. Belediye Furkan Bey: Evet. Diğer firmanın da teklif vermesi gerekiyor. Son rakamları ben göndereceğim size. Bir de tekliflerin farklı IP adreslerinden verilmesi önemli.

Evet. Diğer firmanın da teklif vermesi gerekiyor. Son rakamları ben göndereceğim size. Bir de tekliflerin farklı IP adreslerinden verilmesi önemli. X şahıs: Tamer Bey siz 2.250.000 verecek misiniz? Biz de 2.070.000 TL verecekmişiz.

Tamer Bey siz 2.250.000 verecek misiniz? Biz de 2.070.000 TL verecekmişiz. T.Ç.: Ok veririm akşam diğer bilgisayardan.

Ok veririm akşam diğer bilgisayardan. H.D: Tamer Bey merhaba ben teklifi verdim siz de yan teklif vereceksiniz.

Tamer Bey merhaba ben teklifi verdim siz de yan teklif vereceksiniz. T.Ç: Merhaba nedir rakam.

"RETRO ALACAK İHALEYİ"