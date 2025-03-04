Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında - Son Dakika
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Ekonomi

Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında

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''İhaleye fesat karıştırma'' suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı. Bu olayın yankıları sürerken Kurulan bir WhatsApp grubunda hangi ihaleye hangi firmanın ne kadar teklif vereceği, ihaleyi kimin alacağından naylon faturanın nasıl temin edileceğine kadar tüm sürecin organize edildiği belirlendi.

04.03.2025 13:38  Güncelleme: 13:47
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İçişleri Bakanlığı, 'İhaleye fesat karıştırmak' suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul ili Beykoz ilçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, 'İhaleye fesat karıştırmak' suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nin 4 Mart 2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaattin Köseler, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

100 MİLYONLUK YOLSUZLUK

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla takip başlatan Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, yaklaşık 100 milyon TL'lik yolsuzluk tespit etti.

"BEYKOZ KAHVECİSİ" GRUBU KURMUŞLAR

Polis ekipleri, belediye ile bazı şirketler arasında kurulan ağla birçok mal ve hizmet alımının henüz ihalesi yapılmadan temin edildiğini, sonradan paravan şirketler üzerinden verilen teklifle adrese teslim ihale yapıldığını belirledi. Şüphelilerin Beykoz Belediyesi'nden alınacak ihaleler için belirlenen firma çalışanları arasında 'Beykoz Kahvecisi' adlı bir WhatsApp grubu kurulduğu belirlendi. Kurulan grupta yapılan yazışmalara göre; hangi ihaleye hangi firmanın ne kadar teklif vereceği, ihaleyi kimin alacağından naylon faturanın nasıl temin edileceğine kadar tüm sürecin organize edildiği belirlendi. Bu grubun dışında düşük teklif verildiğinde ise Beykoz Belediyesi'nin ihaleyi iptal ettiği saptandı.

BAŞKAN "HABERİM YOK" DİYOR

Köseler'in savcılık ifadesinde "İhaleye katılan firmalar ile hiçbir şekilde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı. İş yoğunluğu ve hayatın akışına benim ihale süreçleriyle ilgili bir bilgi sahibi olmam da söz konusu değildir bu tip şeyleri daha sonradan duymuşumdur" dediği öğrenildi.

Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında

İşte WhatsApp grubunda geçen o diyaloglar;

  • T.Ç.: Bu iş bu ihale gerçek mi yoksa sadece alacağın için evrak mı düzenlenecek.
  • H.D.: Fatura almamız gerek bu kısmı nasıl halledebiliriz. Para geçirmek sıkıntı. Gerçek değil yapılan iş için.
  • T.Ç.: Ama gerçek gibi şartları niye uyguluyor o zaman. Çünkü bunun SGK'sı da dert, işyeri açılması lazım. Orada minimum ödeme olması lazım.
  • H.D.: Yüksek kesmek için faturam yok 70 küsür bin KDV çıktı.
  • T.Ç.: Merta da sadece Beykoz için aldığımız faturalar var işte onlar patlarsa o kötü.
  • H.D.: Faturalar hep tanıdığımız bildiğimiz firmalar. Onlar patlarsa ben daha çok aldırmıyor. Firmadan inşallah bi sorun olmaz
  • T.Ç.: Bu iş çorap söküğü gibi onlar bir yerden sorunlu fatura aldıysa ondan ona ondan ona gider.
Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında

GRUBUN YÖNETİCİSİ "BELEDİYE FURKAN"

'Beykoz Kahvecisi' adlı bir WhatsApp grubunu 'Belediye Furkan' diye kayıtlı kişinin yaptığı belirlendi.

  • X şahıs: 12'sine kadar mı teklif vermemiz lazım.
  • Belediye Furkan Bey: Evet. Diğer firmanın da teklif vermesi gerekiyor. Son rakamları ben göndereceğim size. Bir de tekliflerin farklı IP adreslerinden verilmesi önemli.
  • X şahıs: Tamer Bey siz 2.250.000 verecek misiniz? Biz de 2.070.000 TL verecekmişiz.
  • T.Ç.: Ok veririm akşam diğer bilgisayardan.
  • H.D: Tamer Bey merhaba ben teklifi verdim siz de yan teklif vereceksiniz.
  • T.Ç: Merhaba nedir rakam.
Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında

"RETRO ALACAK İHALEYİ"

  • H.D: 2 milyon 125 bin siz verecekmişsiniz. Retro düşük verecekmiş iş almak için.
  • T.Ç: Ne verdik vereyim bende 5 dk sürer.
  • H.D: 1.997.500 TL verdik 2.050.000 TL verseniz olur herhalde.
  • X: Retro alacak ihaleyi
  • Belediye Furkan Bey: Evet bunu biri diğerini biri
  • X: Diğer tebligatta gelen ihaleyi kim Merta mı alacak?
  • Belediye Furkan Bey: Gelecek olanı Retro alsın şimdikini Merta.
  • X: Ok
  • Belediye Furkan Bey: Biri 1.985 diğeri 2.070 yazabilirsiniz.
Beykoz Belediyesi\'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
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Son Dakika Ekonomi Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • numan yildız:
    EKREM İMAMOĞLU VE TAYFALRI GÖRÜYOZ 161 47 Yanıtla
  • Hakan1421:
    evet partizanlar hadi buna da sahip çıkın 146 29 Yanıtla
  • 78908900:
    İktidarı eleştirip ,eleştirdiği her şeyi kendilerinin yapması traji komik .Diğer bir değiş ile siyasilerin hepsi aynı ,damarlarına işlemiş yolsuzluk . 117 12 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Sizin hırsız mı bizim hırsız mı? 115 4 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    halk artık bu montaj görüntüleri yemiyor makarna kömür dürüm ayrancılar üşüşmüş ayakkabı kutularından çıkan milyarları ne çabuk unuttunuzda diliniz uzadı len ak makarna dürümcüler 24 82 Yanıtla
    veysel:
    Kendindemisin =? 3 0
  • Ali Mutlu:
    Çalıyor ama çalışıyor. 49 38 Yanıtla
  • Selim Yavuz:
    Yalan dünya yazık etmiş hem kendisine hem ailesine gerek var mıydı neyin eksikti Millet geçim derdinde siz ise soygun Tek kelimeyle Şükür........Yok Bu aslında hepimizin problemi Her şey var .........şükür yok. 74 6 Yanıtla
  • Mert kursun :
    bunlar atatürk adıyla ülkenin içinden geçenler birde dinin arkasına saklanıp geçenler var bu siyaseti sil baştan sıfırlamak lazım ama yok bi çare deniz yılan sarılma hikayesinden başka bir şey degil 56 7 Yanıtla
  • Ankara21:
    Diğer belediyeler çok dürüst öyle mi? 26 29 Yanıtla
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