Trabzonspor\'da 40 yıl sonra bir ilk

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 90+10. dakikada Umut Nayir'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup boldu. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililerle ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, bu sezon ligde oynadığı 12. deplasman maçında da galibiyetle ayrılamadı. Karadeniz ekibi, bu süreçte 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
Deplasman maçlarında Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK (0-0), Hatayspor (1-1) ve Kayserispor (0-0) ile berabere kalan Trabzonspor; Göztepe (2-1), Çaykur Rizespor (3-1), Alanyaspor (2-1), Galatasaray (4-3), Samsunspor (2-1), Beşiktaş (2-1) ve Konyaspor'a (1-0) mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon dış sahada galibiyet hasretini sonlandıramadı. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galip gelemiyor.
Trabzonspor, 5. kez göreve getirdiği teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti yaşayamadı. Şenol Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sadece 3 puan toplayabildi.
Fırtına, en son buna benzer kötü bir seriyi 14 maçla 1985'te yaşamıştı. Bordo-mavililer, o dönemden bu yana en uzun deplasmanda galibiyet alamama serisini yaşıyor.
Trabzonspor'un Süper Lig'deki bir sonraki 2 deplasmanı RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe karşısında olacak. Bordo-mavililer, daha sonra sırasıyla Adana Demirspor, Kasımpaşa, Bodrum FK ve Antalyaspor'a konuk olacak.
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