Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk - Son Dakika
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Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 1-0 kaybederek ligde çıktığı 12 deplasman maçının hiçbirinde galibiyet alamamış oldu. Aynı seriyi en son 1985'te 14 maçla yaşayan bordo-mavililer, bu tarihten sonraki en uzun deplasmanda galibiyet alamama serisini yaşıyor. Karadeniz ekibi, son deplasman galibiyetini geçen sezon RAMS Başakşehir'e karşı almıştı.

03.03.2025 18:55  Güncelleme: 20:35
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 90+10. dakikada Umut Nayir'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup boldu. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililerle ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

DEPLASMAN MAÇLARININ HİÇBİRİNİ KAZANAMADI

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, bu sezon ligde oynadığı 12. deplasman maçında da galibiyetle ayrılamadı. Karadeniz ekibi, bu süreçte 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

12 MAÇTA SADECE 5 PUAN

Deplasman maçlarında Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK (0-0), Hatayspor (1-1) ve Kayserispor (0-0) ile berabere kalan Trabzonspor; Göztepe (2-1), Çaykur Rizespor (3-1), Alanyaspor (2-1), Galatasaray (4-3), Samsunspor (2-1), Beşiktaş (2-1) ve Konyaspor'a (1-0) mağlup oldu.

SON GALİBİYET GEÇEN YIL

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon dış sahada galibiyet hasretini sonlandıramadı. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galip gelemiyor.

GÜNEŞ İLE DEPLASMAN GALİBİYET YOK

Trabzonspor, 5. kez göreve getirdiği teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti yaşayamadı. Şenol Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sadece 3 puan toplayabildi.

1985'TEN BERİ İLK

Fırtına, en son buna benzer kötü bir seriyi 14 maçla 1985'te yaşamıştı. Bordo-mavililer, o dönemden bu yana en uzun deplasmanda galibiyet alamama serisini yaşıyor.

KALAN DEPLASMAN MAÇLARI

Trabzonspor'un Süper Lig'deki bir sonraki 2 deplasmanı RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe karşısında olacak. Bordo-mavililer, daha sonra sırasıyla Adana Demirspor, Kasımpaşa, Bodrum FK ve Antalyaspor'a konuk olacak.

Trabzonspor\'da 40 yıl sonra bir ilk

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Son Dakika Spor Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Kemal:
    kapatın kulübü 27 5 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    güneş kaçıncı deneme la olmaz boş hoca 25 1 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Fatih Tekke yerine bu siyasi bunak geldi 23 1 Yanıtla
  • mehmet coşkun:
    yüzsüz adam istifa et defol git 6 0 Yanıtla
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