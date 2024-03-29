Bozkurt Belediyesi Sebze Pazarında İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Bozkurt Belediyesi Sebze Pazarında İftar Programı Düzenledi

Bozkurt Belediyesi Sebze Pazarında İftar Programı Düzenledi

Bozkurt Belediyesi, binlerce kişinin katılımıyla sebze pazarında iftar programı düzenledi. İftar yemeği sonrası semazen gösterisi, Karagöz ve Hacivat Gölge oyunu, ve illüzyon gösterileri yapıldı. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada birlikte unutulmaz bir akşam yaşadıklarını belirtti.

29.03.2024 16:22  Güncelleme: 16:26
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Bozkurt Belediye'si sebze pazarında binlerce kişinin katılımıyla iftar programı düzenledi.

Bozkurtluların birlikte oruç açtığı iftar yemeği sonrası vatandaşlara semazen gösterisi, Karagöz ve Hacivat Gölge oyunu, ve illüzyon gösterileri izletildi. Etkinlikte konuşan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Bozkurt'umuzda gerçekleştirdiğimiz iftar yemeğimiz ve etkinlik programımızda hemşehrilerimizle bir araya geldik. 7'den 70'e unutulmaz bir akşam yaşadık" dedi.

Bozkurt'ta Ramazan coşkusu ilçe mahallelerinde yaşanmaya devam ediyor. Bozkurt ilçe merkezinde düzenlenen toplu iftar etkinliğinde binlerce Bozkurtlu orucunu birlikte açtı. Toplu iftar etkinliği sonrası semazen gösterileri, illüzyon gösterileri, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ve çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik sırasında yaptığı konuşmada 10 yıldır görevde olduğunu söyleyen Başkan Çelik, "10 senede pek çok güçlüğü açtık pek çok hizmet getirdik ve sene daha bunun için sizlerden bir destek bekliyorum. Daha yapacak işimiz Bozkurt Denizli'nin parlayan yıldızı yapacak projelerimiz var. O nedenle diyorum ki 31 Mart'ta oldu İnşallah. Hepimizin oruçları kabul olsun, duaları kabul olsun. iyi ki varsınız. Etkinliğimiz ilgili hepinize iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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