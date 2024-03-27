Bozkurt\'ta Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Açıldı

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Bozkurt'ta Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Bozkurt Belediye Başkanı Bilsen Çelik, "Bugün bir projemizi daha hayata geçirmenin mutluluğu ile açtık orucumuzu" dedi.

Bozkurt'ta kadına yönelik yatırımlar Başkan Birsen Çelik döneminde devam ediyor. Kadınlar için bir projesini daha hayata geçiren Çelik, Bozkurt Belediyesi tarafından projelendirilen ve inşa edilen, Bozkurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından iftar sofrası kuruldu. İftar etkinliğinde Denizli Balkan Göçmenleri Derneği yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek Bozkurtlu kadınların yaptığı geleneksel tatlar yer aldı. Oruçlar, geleneksel tatlar ile açıldı.

"Bir projemizi daha hayata geçirdik"

Açılışın ardından konuşma gerçekleştiren Bozkurt Belediye Başkanı ve CHP Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Bugün bir projemizi daha hayata geçirmenin mutluluğu ile açtık orucumuzu. İlçemizin girişinde bulunan Bozkurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizin üretim, satış ve Restorant açılışını gerçekleştirdik. Kooperatifimizde Denizli Balkan Göçmenleri Derneği Yönetim Kurulu üyelerimizle bir araya gelerek, 'Yöresel lezzetlerimiz eşliğinde iftarımızı gerçekleştirdik. Menü yöresel olunca giysilerimiz de geleneksel oldu elbet. Tıpkı Bozkurtumuz gibi rengarenk yöresel kıyafetlerimizle, Bozkurt'ta birlikte güzeliz" diye konuştu. - DENİZLİ