Bozüyük Belediye Başkanı Koltuğunu Öğrenciye Devretti

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(BİLECİK) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bozüyük Belediye Başkanlığı koltuğuna, İçköy İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Nursima Işık oturdu.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, koltuğunu ilkokul öğrencisi Nursima Işık'a devretti. Makam koltuğuna oturan çocuk Başkan Işık, Bakkalcıoğlu ile bir süre sohbet etti. Işık, ardından İtfaiye Müdürü ve Zabıta Müdürü ile telefonda görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Bakkalcıoğlu, Işık'a hediye takdiminde bulunarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.