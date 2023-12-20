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Bozüyük Belediye Başkanı Pazar Esnafı ve Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı Pazar Esnafı ve Hemşehrileriyle Buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazarı ziyaret ederek pazar esnafı ve alışverişe gelen hemşerileri ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, esnaflara hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulunurken, alışveriş yapan vatandaşlara da hayırlı alışverişler diledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Pazar Esnafı ve Hemşehrileriyle Buluştu
20.12.2023 - 10:37,  Güncelleme: 10:39
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazarı ziyaret ederek pazar esnafı ve alışverişe gelen hemşerileri ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu kapalı pazardaki sebze-meyve pazarı ile tuhafiye pazarını ziyaret ederek esnaflara hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. Esnaflarla sohbet eden ve kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını soran Başkan Bakkalcıoğlu Pazar esnafına kolaylıklar diledi. Kapalı Pazar ziyareti sırasında pazara alış veriş yapmaya gelen Bozüyüklülerle de bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu hemşehrilerine hayırlı alışveriş temennisinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Başkanı Pazar Esnafı ve Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika


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