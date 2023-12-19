Bozüyük Belediye Başkanı, Kapalı Pazarı Ziyaret Etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazarı ziyaret ederek pazar esnafı ve alışverişe gelen ilçe sakinleri ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, kapalı pazardaki sebze-meyve pazarı ile tuhafiye pazarını ziyaret ederek esnafa hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. Esnafla sohbet eden ve kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını soran Başkan Bakkalcıoğlu, pazar esnafına kolaylıklar diledi.

Başkan Bakkalcıoğlu, ziyareti sırasında pazara alışveriş yapmaya gelen Bozüyüklülerle de sohbet etti.