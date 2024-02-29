Bozüyük Belediyesi Camileri Temizliyor - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Camileri Temizliyor

Bozüyük Belediyesi Camileri Temizliyor

Bozüyük Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik çalışması yapıyor. Cami içindeki halılar süpürülüyor, kapı ve camlar itina ile siliniyor, ayakkabılıklar temizleniyor.

29.02.2024 11:52  Güncelleme: 11:55
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Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelindeki camilerde Ramazan ayı öncesinde kapsamlı temizlik çalışması yapılıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Ramazan ayında vatandaşların ibadet yeri olan camilerin daha temiz ve sağlıklı olması, vatandaşların temiz bir alanda ibadet edebilmelerini sağlamak amacıyla cami ve mescitlerde belirli bir program dahilinde temizlik çalışması yapılıyor.

Çalışma kapsamında cami içindeki halılar süpürülüyor, kapı ve camlar itina ile siliniyor, ayakkabılıklar temizleniyor.

Kaynak: ANKA

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