Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Bozüyük Belediyesi canlı hayvan pazarındaki kurban satış yerleri düzenlenerek kurbanlıkların satışı için hazır hale getirildi.
Bozüyük Belediyesi Mezbaha bahçesinde yapılan düzenlemelerde alan bariyerlerle bölünerek kurban satış bölümleri oluşturuldu. Kurban Bayramı'na kadar hayvan satışlarının yapılacağı bu alanlardan yer kiralamak isteyen kurban yetiştiricileri, Bozüyük Belediye Mezbahasına başvurarak yer talebinde bulunabilirler. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bozüyük Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında Kurban Satış Yerleri Düzenlendi - Son Dakika
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