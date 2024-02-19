Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Didim\'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı

Yerel

Yükselme maçlarının çeyrek finallerini namağlup tamamlayan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Didim Spor Voleybol Takımı'nı 3-0 yenerek, yarı finale çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadeleye devam eden ve 1. Lig'e yükselme mücadelesini Eskişehir B Grubu'nda sürdüren Bozüyük takımı, Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada maç boyunca üstün oyunlarını sürdürdü. "Bizim Kızlar" ilk seti 25-13, ikinci seti 25-8 ve üçüncü seti 25-4'lük bir skorla alarak maçı kazandı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, bu galibiyetle yarı finale yükseldi.

Bozüyük Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüsle maça gelen taraftar takımı çeyrek finalin son maçında da yalnız bırakmayarak tribünlerdeki desteğini sürdürdü.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı 1. Lig'e yükselme mücadelesine gelecek hafta oynanacak yarı final maçları ile devam edecek.