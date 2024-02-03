Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, "Macbeth Abla" adlı oyunun prömiyeri ile seyircisiyle buluştu. Oyun, büyük beğeni kazandı.
Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan "Macbeth Abla" adlı oyun, Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nun diğer sezon oyunları "Hayat Gazinosu" ve "Kalbimdeki Pervane" gibi kapalı gişe sahnelenmeye başladı. İlk gösteriminde oyuncular başarılı performanslarıyla göz doldurdu.
Oyunun sonunda sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Ben bu akşam çok gururlandım. Biz bundan birkaç yıl önce Kıvanç'la, İlknur'la ve Özgür Hoca ile buluştuk, tanıştık. Bozüyük'te tiyatroyu kendi insanımızla, kendi gençlerimizle, kendi çocuklarımızla bütün halkımızı tiyatro ile nasıl buluştururuz diye çalışmalara başladık. Ondan sonra işte böyle pırıl pırıl gençlerle, bugün sizlere bu çok güzel oyunu sergileyebilecek hale geldik. Sadece oyun oynayanlar değil arka planda görev yapan bütün gençlerimiz tamamı kendi kentimizin çocukları, kendi kentimizin insanları. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum" diyerek,oyunda görev alan herkesi tebrik etti ve çiçek takdiminde bulundu.
Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca "Bozüyük inşallah gelecek yıllarda şehir tiyatrolarına kavuşur diye düşünüyorum. Böyle bir noktaya geleceğimize inanıyorum" dedi. Bakkalcıoğlu, tüm izleyenleri 4 Eylül Mahallesi Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisi'nde yapılacak Zeki Müren ve Şükrü Tunar Konser programına davet etti.
Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, "Macbeth Abla" adlı oyunları ile 7 Şubat 2024 Çarşamba ve 9 Şubat 2024 Cuma günü saat 20.00'de Metristepe Kültür Merkezi'nde 2 kez daha sahne alarak tiyatroseverlerle buluşacak.
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