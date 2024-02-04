Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Play-off Maçlarına Katılmaya Hak Kazandı

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, kendi evinde ağırladığı Tepebaşı Gençlik'i 3-0 mağlup ederek, play-off maçlarına katılmaya hak kazandı.
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nin 14. haftasında Tepebaşı Gençlik Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelerek maçı 3-0 kazandı. Bozüyüklü sporcular, bu galibiyetle 1. Lig'e yükselmek için play-off maçlarına katılmaya hak kazandı.
Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas, takıma sponsor olan işletme yöneticileri, teknik ekipler, takım taraftarları ve voleybolsever Bozüyüklüler izledi.
Maç sonunda Kaymakam Adem Öztürk, Başkan Bakkalcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu tarafından Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün 2023-2024 sezonunda Bilecik şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Midi Kız Voleybol Takımı, Küçük Kız Voleybol Takımı ve Yıldız Kız Voleybol Takımlarına kupa ve madalyalarını takdim edildi.
Bakkalcıoğlu, maçın ve kupa takdiminin ardından şunları dile getirdi:
"Bizim kızlarımızı tebrik ediyor, kendilerine 1. Lig yolunda başarılar diliyorum. Maç sonunda ayrıca Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüzün 2023-2024 sezonunda Bilecik Şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Midi Kız Voleybol Takımı, Küçük Kız Voleybol Takımı ve Yıldız Kız Voleybol Takımlarına kupa ve madalyalarını takdim ettik. Kızlarımızı profesyonel liglerde de görmek umuduyla canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."
Bakkalcıoğlu, voleybol sezonu boyunca Bozüyük'te yapılan maçlara cimnastik gösterileri ile eşlik eden cimnastik öğrencilerine de teşekkür etti.
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