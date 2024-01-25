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Bozüyük Belediyesi Sömestir Atölyeleri'nde Penceremdeki Yaşam Resim Atölyesi düzenlendi - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Sömestir Atölyeleri'nde Penceremdeki Yaşam Resim Atölyesi düzenlendi

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Sömestir Atölyeleri kapsamında, minik sanatseverler Penceremdeki Yaşam Resim Atölyesi'nde bir araya geldi. Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde gerçekleştirilen atölyede, 5-9 yaş grubu öğrencilere resim eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi Sömestir Atölyeleri\'nde Penceremdeki Yaşam Resim Atölyesi düzenlendi
25.01.2024 - 16:58,  Güncelleme: 17:00
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Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Sömestir Atölyeleri, Penceremdeki Yaşam Resim Atölyesi ile devam etti.

Ara tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek değerlendirmek isteyen minik sanatseverler, Bozüyük Belediyesi Sanatevi'ndeki Resim Atölyesi'nde bir araya geldiler.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Atölyeleri'nde alanlarında uzman isimler tarafından eğitim gören öğrencilere bu kez Resim Eğitmeni Gülben Özel eşlik etti. 5 yaş,7 yaş, 8 yaş ve 9 yaş grubu öğrencilerle 4 grup halinde gerçekleştirilen atölyede çocuklar, temel resim bilgisi eğitimi alarak, resim yapmanın inceliklerini öğrendiler.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Sömestir Atölyeleri'nde Penceremdeki Yaşam Resim Atölyesi düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Sömestir Atölyeleri'nde Penceremdeki Yaşam Resim Atölyesi düzenlendi - Son Dakika
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