Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Zeki Müren ve Şükrü Tunar Şarkıları Konseri Düzenledi

Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından hazırlanan Zeki Müren ve Şükrü Tunar Şarkıları Konseri, Bozüyüklü sanatseverler tarafından ilgi gördü.
4 Eylül Mahallesi Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisi'nde Zeki Müren ve Şükrü Tunar Şarkıları Konser programı düzenlendi. Programa Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner ve eşi İlknur Güner, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, CHP Bozüyük İlçe Başkanı İsmail Akçasoy ve sanatseverler katıldı.
Şef Murat Küçük yönetimindeki koronun konser programında sanat güneşi Zeki Müren ve söz yazarı Şükrü Tunar anılarak eserleri koro ve solo olarak seslendirildi. Konser bitiminde ayakta alkışlanan koro özellikle programın son bölümünde sahneye çıkan ve darbuka çalan küçük Mehmet Belen beğeniyle izlendi.
Programın sonunda sahneye gelen Başkan Bakkalcıoğlu, şunları dile getirdi:
"Sanatsever güzel Bozüyük'ün güzel insanları, bundan 5 yıl önce Halk Eğitim Merkezi'nin küçücük sahnesinde bir grup koristimizin değerli şeflerimizle Türk halk ve Türk sanat müziğinde konserler vermeye çalıştığı günlerden, 'Bunu halkımıza çok daha geniş kapsamlı ulaştıralım, bunu güzel günlere getirelim' dediğimiz bu korolarımız bugün bu hale geldi. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarında ülke çapında ünlü birçok sanatçıyı siz Bozüyüklülerle buluşturduk 100. yılda ama 29 Ekim'i kendi insanımız, kendi korolarımız, kendi kuracağımız bir sahnede, açık havada kutlayalım dedik ve hatırlarsanız çok büyük bir coşkuyla kutladık. Sonra Koro Şefimiz Murat Küçük dedi ki 'Başkanım 100. yılda 100 yıl içinde değerli Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün desteğiyle çok sayıda sanatçı yetişti. Kadın erkek mihenk taşları var. Bunlardan bir tanesini rahmetli Zeki Müren'i içeren bir konser yapalım istiyoruz.' Ben de 'Tamam' Murat dedim ve çok güzel hazırlandı. Şimdi ben bakıyorum belediye olarak birçok eserler, yapılar, binalar yapmaya çalışıyoruz. Bu binayı yaparken çok büyük bir salonumuz olsun dedik. Hakikaten var diyoruz ama bu salonlar almayacak, Bozüyük'e şöyle büyük içine bin kişiyi alacak büyük bir Kongre Merkezi yapalım diye düşünüyoruz. İnşallah nasip olursa benim düşüncem bu. O nedenle biz önce bu Metristepe Kültür Merkezi'nde konserlerimizi yapıyorduk koromuzla ama orası 350-400 kişilik, buraya geldik 750 kişinin olduğu dedik ama burası da almadı. O nedenle bu dileğimiz de yerine gelir inşallah. Şimdi korolarımızın içerisinde benim çok öteden tanıdığım yıllar öncesinden korolarımıza katılanlar var. Hepsi çok değerli kardeşlerim ama aşağıdan bir Mehmet Belen geliyor, Mehmetler çoğalacak. Bozüyük'te kültür sanat etkinlikleri hiç bitmeyecek inşallah."
Bakkalcıoğlu, konuşmasının bitiminde koro şefi Murat Küçük'e çiçek takdiminde bulunurken küçük koro elemanı Mehmet Belen'de Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner'e çiçek takdim etti.
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