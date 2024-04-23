Bozüyük Belediyesine ait demir güvenlik bariyeri il merkezinde şaşkınlık yarattı

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Bilecik'in Bozüyük ilçe belediyesine ait demir güvenlik bariyeri il merkezinde görenler şaşırdı.

Bilecik'te her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesinde yer alan Pazartesi Pazarı mevkiinde ticari taksilere ayrılmış 2 araçlık yerde Bozüyük Belediyesine ait demir güvenlik bariyerini görenler şaşırdı. Bariyerin kimler tarafından nasıl buraya getirildiği merak konusu olurken, taksiler kendilerine ait alanı belirlemek için bu bariyeri kullandıkları görüldü. - BİLECİK