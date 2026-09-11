Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi, 270 projeyi geride bırakarak Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi, 270 projeyi geride bırakarak Türkiye birincisi oldu

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi, 270 projeyi geride bırakarak Türkiye birincisi oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi, 270 başvurulu yarışmada 'Doğa Temelli, Teknoloji ve Yapay Zeka Destekli Akıllı Yaşam Boyu Öğrenme Kampüsü' projesiyle Türkiye birinciliği kazandı. Merkeze 75 bin TL değerinde hediye çeki, İstanbul'daki törende takdim edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hazırlanan eğitim projesi, Türkiye genelindeki 270 projeyi geride bırakarak Türkiye birincisi oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi, 'Geleceğin Hayat Boyu Öğrenme Merkezlerini Tasarlıyoruz' Yenilikçi Modeller Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu. Türkiye genelinden 270 başvurunun yapıldığı yarışmada, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'nin hazırladığı "Doğa Temelli, Teknoloji ve Yapay Zeka Destekli Akıllı Yaşam Boyu Öğrenme Kampüsü" projesi birinciliğe layık görüldü. Doğa, teknoloji ve yapay zekayı hayat boyu öğrenme anlayışıyla bir araya getiren projede; sürdürülebilirlik, akıllı tarım, dijital ikiz kampüs, mobil eğitim ve sanal gerçeklik destekli öğrenme gibi yenilikçi uygulamalar yer aldı. Yarışmada Türkiye birincisi olan Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'ne 75 bin TL değerinde hediye çeki verildi. Ödül, EPALE 2025-2026 Uluslararası Konferansı kapsamında İstanbul'da düzenlenen törende Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Evren Canyılmaz'a takdim edildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Doğa, teknoloji ve yapay zekayı hayat boyu öğrenme anlayışıyla buluşturan bu projenin Türkiye birinciliğine layık görülmesi bizleri gururlandırdı. Bozüyük Halk Eğitimi Merkezimizi bu önemli başarısından dolayı tebrik ediyor, emeği geçen tüm yönetici, öğretmen, kursiyer ve paydaşlarımızı kutluyorum. Bilecik'ten Türkiye'ye uzanan eğitimde yenilik ve başarı yolculuğumuz devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Yapay Zeka, İstanbul, Türkiye, Bozüyük, Bilecik, Hediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi, 270 projeyi geride bırakarak Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çuval sarımsak için 2 milyon 97 bin lira ceza ödediler Bir çuval sarımsak için 2 milyon 97 bin lira ceza ödediler
Rize’de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor Rize'de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü 65 yaşındaki teyzenin acı sonu Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü! 65 yaşındaki teyzenin acı sonu
Dünya savaş tarihine geçecek operasyon Dünya savaş tarihine geçecek operasyon
Polisi görünce koşmaya başladı Nefes kesen kovalamaca kamerada Polisi görünce koşmaya başladı! Nefes kesen kovalamaca kamerada
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

11:22
İsmail Kartal’a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı Nedeni pes dedirtti
İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti
11:22
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
10:47
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon 27 kişi yakalandı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı
10:23
Fenerbahçe’de istifa krizi çözüldü İşte çıkan karar
Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar
09:50
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 11:40:07. #7.13#
SON DAKİKA: Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi, 270 projeyi geride bırakarak Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement