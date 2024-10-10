Bozüyük\'te 19 Parkta Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

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Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde belediye sınırlarında bulunan 19 parkta yenileme çalışması yapıldı.

Bozüyük'te halkın en önemli ortak kullanım alanlarından birisi olan parkların her zaman bakımlı ve düzenli olması için belediye ekipleri çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde 19 parkın çocuk oyun gruplarının zeminleri; çocukların oyunlarını güvenle oynamaları, ailelerinin gönül rahatlığı ile çocuklarına oyun oynatabilmeleri için yenilendi. Deforme olan ve bozulan kauçuk zeminler kaldırılarak yenileri döşendi ve parklar daha temiz ve güzel bir görünüme kavuşturuldu. Ayrıca ihtiyaç görülen parklarda; çocukların severek oynadığı kırılan, parçalanan yada eskiyen oyun grupları da yenilendi.

Vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılanan park çalışmalarının devam edeceği, gerekli olan tüm noktalarda genel temizlik ve yeşil alan bakımları ile oyun gruplarının da periyodik olarak bakım ve onarım çalışmalarının süreceği belirtildi. - BİLECİK