Bozüyük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Bozüyük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Bozüyük\'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Bozüyük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yıl dönümü coşku ile kutlandı. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, tüm çocukların bayramını kutlayarak, 'Mutlu olmayı en çok çocuklarımız hak ediyor. Yüzlerinden gülümseme, yüreklerinden umut eksik olmasın' dedi.

23.04.2024 14:12  Güncelleme: 14:16
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(BİLECİK) - Bozüyük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yıl dönümü coşku ile kutlandı. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, tüm çocukların bayramını kutlayarak, "Mutlu olmayı en çok çocuklarımız hak ediyor. Yüzlerinden gülümseme, yüreklerinden umut eksik olmasın" dedi.

Bozüyük Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan kutlama töreni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Tören alanına gelen herkese, Bozüyük Belediyesi tarafından Türk bayrağı dağıtıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya yaptı. Çetinkaya, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, bayramın Atatürk tarafından milletin aydınlık geleceği ve omuzlarında demokrasiyi yükseltecek çocuklara hediye edildiğini söyledi.

Başkan Bakkalcıoğlu ise "Mutlu olmayı en çok çocuklarımız hak ediyor. Yüzlerinden gülümseme, yüreklerinden umut eksik olmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 104. yaşı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Programın devamında öğrenciler tarafından şiirler okunarak Saffet Şeker Ortaokulu, İlkokulu ve ana sınıfları ile Bozüyük Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli dans gösterileri ile halk oyunları gösterileri sahnelendi. Programda İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Tekvando Gösterileri sunuldu. Son olarak protokol üyeleri tarafından ilçe genelindeki okullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyeleri takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bozüyük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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