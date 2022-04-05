Bozüyük'te camilerde Ramazan temizliği - Son Dakika
Üye Girişi

Bozüyük'te camilerde Ramazan temizliği

05.04.2022 11:49
Bozüyük'te camilerde Ramazan temizliği

Bozüyük Belediyesi tarafından camilerde yapılan temizlik çalışmaları mübarek Ramazan ayında da devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından camilerde yapılan temizlik çalışmaları mübarek Ramazan ayında da devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Ramazan ayında vatandaşların ibadet yeri olan camilerin daha temiz ve sağlıklı olması, vatandaşların temiz bir alanda ibadet edebilmelerini sağlamak amacıyla cami ve mescitlerde titiz temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Temizlik ekiplerince cami ve mescitlerde yürütülen temizlik çalışmalarında cami içinde halılar süpürülüyor, kapı ve camlar itina ile siliniyor, ayakkabılıklar temizleniyor. Ayrıca cami dışarısında bulunan şadırvan ve tuvaletlerin de temizliği yapılıyor. - BİLECİK

Bozüyük'te camilerde Ramazan temizliği
Bozüyük'te camilerde Ramazan temizliği
Bozüyük'te camilerde Ramazan temizliği
Bozüyük'te camilerde Ramazan temizliği
Bozüyük'te camilerde Ramazan temizliği

YORUMLAR
500
Kırıkhan'da camilerde temizlik çalışmaları Kırıkhan'da camilerde temizlik çalışmaları Kartal'da Ramazan ayının ilk gününde camiler dezenfekte edildi Kartal'da Ramazan ayının ilk gününde camiler dezenfekte edildi

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük'te camilerde Ramazan temizliği - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
11:45 Uyuduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıktı
11:37 Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi! Mevcut üyeler aşamalı olarak geçecek
11:34 Çin kapalı kapılar arkasında Putin belgeselleri hazırlıyor: Amaç itibarını yeniden kazandırmak!
11:24 5 Nisan gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 O, Ukrayna ordusunun keskin nişancısı! Kod adı: Kömür! İlk kez görüntülendi
11:21 Ukrayna-Rusya savaşında bir ilk! 267 Ukrayna askeri aynı anda Rusya ordusuna teslim oldu
11:06 Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak
10:59 5 Nisan günü dolar/TL 14,71 seviyelerinde işlem görüyor
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 11:53:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bozüyük'te camilerde Ramazan temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement