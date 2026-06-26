Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma" ve "Etkili Hutbe Sunumu" yarışmalarının Bozüyük ilçe etabı gerçekleştirildi.
Bozüyük İlçe Müftüsü Kemal Arpacı başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilen yarışmalarda din görevlileri bilgi, birikim ve mesleki yetkinliklerini sergiledi. Yarışma sonucunda "Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nda Yeniçepni Köyü Camii Hatibi Sinan İsmail Arslan, "Etkili Hutbe Sunumu Yarışması"nda ise Gökçeli Köyü Camii İmam Hatibi Yunus Sonkur ilçe birincisi oldu. Bozüyük İlçe Müftüsü Kemal Arpacı, yarışmalara katılan tüm din görevlilerine teşekkür ederek dereceye giren personeli tebrik etti. Arpacı, ilçe birincisi olan görevlilere bir sonraki aşamada başarılar diledi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bozüyük'te Ezan ve Hutbe Yarışmaları Düzenlendi - Son Dakika
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