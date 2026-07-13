Bozüyük\'te Güvenlik Uyarısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde işyerleri ve vatandaşlara güvenlik uyarısı yapıldı.

Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince İsmet İnönü Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerleri ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında vatandaşlara evden hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler, sahte para kullanımına karşı dikkat edilmesi gereken hususlar, dolandırıcılık yöntemleri ve KADES uygulaması hakkında bilgi verildi. Ekipler, genel güvenlik konularında vatandaşları bilgilendirerek muhtemel mağduriyetlerin önlenmesini amaçladı. Çalışma sırasında broşür dağıtımı da yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği yetkilileri, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - BİLECİK