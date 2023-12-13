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Bozüyük'te Kahvehane Buluşmaları Projesi

Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Kahvehane Buluşmaları Projesi' kapsamında Müftü Muammer Ölmez, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Projenin ilerleyen günlerde farklı mahallelerdeki kıraathanelerde devam edeceği açıklandı.

Bozüyük\'te Kahvehane Buluşmaları Projesi
13.12.2023 - 15:54,
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Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından 'Kahvehane Buluşmaları Projesi' çerçevesinde kahvehanedeki vatandaşlarla bir araya geliniyor.

İlçe Müftüsü Muammer Ölmez'in bizzat katılım sağladığı etkinliklerle vatandaşlarla buluşma gerçekleştiriliyor. Yeşilkent Kıraathanesinde Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez vatandaşlarla buluşarak sohbet etti. Vatandaşların sorularını dinleyerek onlarla hasbihal etti. Buluşmaya Bozüyük Vaizi Kasım Karali de eşlik etti. Projenin önümüzdeki günlerde de farklı mahallelerdeki kıraathanelerde devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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