Bozüyük\'te Mevlid-i Nebi Etkinliği

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Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumunda Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle etkinlik gerçekleştirildi.

Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez ve Bozüyük Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Veysi Cengiz'in katıldığı etkinlikte Siyer-i Nebi yarışması düzenlendi. Siyer-i Nebi yarışması Cezaevi Manevi Danışmanı Kasım Petek tarafından düzenlendi. Programda ilahiler söylendi. Yarışmanın sonunda Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez dereceye girenlere ödül takdim etti. Programa Kuveyt Cami İmam Hatibi Ali Samet Sarı, Sümerler Cami İmam Hatibi Yusuf Günay ve Kasımpaşa Cami Müezzin Kayyımı Hasan Cin katıldı. - BİLECİK