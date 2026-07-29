Bozüyük\'te Muhtarlar ve Kurumlar Buluştu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kurumlar ve muhtarlar aynı masada buluştu.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı başkanlığında düzenlenen toplantıya kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda ilçe genelinde yürütülen kamu hizmetleri değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantıda söz alan köy ve mahalle muhtarları, sorumluluk alanlarındaki ihtiyaç, talep ve önerileri Kaymakam Helvacı ile kurum müdürlerine iletti. Vatandaşların beklentilerinin karşılanmasına yönelik yürütülebilecek çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, kamu hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli sunulmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Kurumlar ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin artırılmasının hedeflendiği toplantıda, ilçenin öncelikli ihtiyaçları da masaya yatırılarak çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için tüm kurumlarımız ve muhtarlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmayı sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın sahadan aktardığı talep ve öneriler, hizmetlerimizin planlanması ve önceliklendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla Bozüyük'ümüzün ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.