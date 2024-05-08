Bozüyük'te öğrencilere emniyet kemeri eğitimi verildi - Son Dakika
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Yerel

Bozüyük'te öğrencilere emniyet kemeri eğitimi verildi

Bozüyük\'te öğrencilere emniyet kemeri eğitimi verildi

Bozüyük ilçesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'na ait 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı'nda öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilere emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Eğitim sırasında öğrenciler, araç içinde trafik kazası anında yaşananları yavaşlatılmış şekilde deneyimledi.

08.05.2024 13:29
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'na ait "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nda öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilere uygulamalı olarak eğitim verilerek bilgilendirme yapıldı. Merkez Kasımpaşa Camii yanında konuşlandırılan tıra gelen öğrenciler, emniyet kemeri simülasyon aracını test ederek yavaşlatılmış şekilde araç içinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti. Uygulama sırasında görevlilerce emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Uygulamaya katılanlar, yaşadıkları tecrübeyi cep telefonuyla kayıt altına aldı.

İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Soner Serin ve ilgili kurum yetkililerinin katıldığı etkinlik sonunda açılan stantlar gezilerek öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük'te öğrencilere emniyet kemeri eğitimi verildi - Son Dakika

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