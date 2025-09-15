Bozüyük\'te Okul Güvenliği Toplantısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, çocukların ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmeleri için yapılacak çalışmalar ele alındı. Ayrıca, eğitim-öğretim sürecinde uygulanacak koruyucu, önleyici ve destekleyici güvenlik tedbirleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Alınacak tedbirlerle öğrencilerimizin eğitim hayatlarını daha güvenli şekilde sürdürebilmelerini hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK