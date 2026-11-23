Bozüyük'te planlanan Küçük Sanayi Sitesi, Vali Sözer başkanlığında masaya yatırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Valisi Sözer başkanlığında Bozüyük Kaymakamlığında yapılan toplantıda, ilçede planlanan Küçük Sanayi Sitesi'nin durumu ve yol haritası ele alındı. Toplantıya AK Parti Milletvekili Halil Eldemir de katıldı, Sözer projenin Bozüyük'ün geleceği için önem taşıdığını söyledi.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, Bozüyük ilçesinde kurulması planlanan yeni Küçük Sanayi Sitesi'ne ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Bozüyük Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de katıldı. Toplantıda, ilçenin sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve esnafın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla planlanan projenin mevcut durumu, kuruluş sürecinde yapılacak çalışmalar ve izlenecek yol haritası ele alındı.
İlgili kurumlar arasında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Vali Sözer, yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin Bozüyük'ün geleceği açısından önem taşıdığını belirterek çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: İHA
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