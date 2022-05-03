Bozüyük'te protokol ve vatandaşlar bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Bozüyük'te protokol ve vatandaşlar bayramlaştı

03.05.2022 10:44
Bozüyük'te protokol ve vatandaşlar bayramlaştı

Bozüyük'te Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü, kurum ile derneklerin temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bozüyük'te Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü, kurum ile derneklerin temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bozüyük Belediyesine ait düğün salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma programına AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Bkm. Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı. Törende protokol üyeleri bayram tebriklerini kabul ederek herkesin bayramını kutladılar. Programda konuşan İlçe Kaymakamı Adem Öztürk salonda bulunan herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak "Ramazan Bayramını burada sizlerle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst düzeye çıktığı müstesna günlerdir. Bugün burada gördüğümüz tablo gerçekten bayramın anlamına uygun bir tablo. Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde Bozüyük'te burada bir arada olmak gerçekten takdire şayan. Bundan dolayı tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Bayramlaşma programının ardından İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler Bozüyük Devlet Hastanesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler. Devlet Hastahanesi'nde bayramın ilk gününde görevlerinin başında olan sağlık çalışanları ile hastaların bayramını kutlayan Kaymakam Öztürk, Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ve hemen ardından da İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek burada da görevlerinin başında olan polis, jandarma ve itfaiyecilerin bayramlarını kutladılar, görevlerinde kolaylıklar dilediler. - BİLECİK

Bozüyük'te protokol ve vatandaşlar bayramlaştı
Bozüyük'te protokol ve vatandaşlar bayramlaştı
Bozüyük'te protokol ve vatandaşlar bayramlaştı
Bozüyük'te protokol ve vatandaşlar bayramlaştı
Bozüyük'te protokol ve vatandaşlar bayramlaştı
Bozüyük'te protokol ve vatandaşlar bayramlaştı
Bozüyük'te protokol ve vatandaşlar bayramlaştı

YORUMLAR
500
Manyas ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrollerini sürdürüyor Manyas ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrollerini sürdürüyor Kavak'ta Kurban Bayramı kutlanıyor Kavak'ta Kurban Bayramı kutlanıyor

Ramazan Bayramı, Jandarma, Hisarcık, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük'te protokol ve vatandaşlar bayramlaştı - Son Dakika


Son Dakika
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:43 Müzik yasağının kaldırılmasını talep eden Akalın: Acun bile yokluk adasını kaldırdı bizim müzik yasağı kalkmadı
10:39 3600 ek gösterge için son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak
10:35 Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yokluk adası kaldırıldı
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:31 Rus devlet televizyonundan İngiltere paylaşımı büyük ses getirdi: Rus füzesi Sarmat, İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir
10:29 Evlendikten sonra Hadise ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor
10:27 Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
10:26 Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, canlı yayında düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 10:51:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bozüyük'te protokol ve vatandaşlar bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement