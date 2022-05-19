Bozyazı'da 19 Mayıs coşkusu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'ncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen ilk törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Sema Güler, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar daha sonra vatandaşların yoğun katılımıyla Gürsel Kavun Stadyumu'nda devam etti. Kaymakam Muhsin Duran Kalkan ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya'nın öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamalarının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Sema Güler, günün anlamına ilişkin bir konuşma yaptı.

Törende daha sonra Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata'ya cevabı okundu. Tören yöneticisi tarafından 'Türk Ulusu ve cumhurbaşkanı' adına şeref çağrısı yapıldı. Öğrenciler tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz koruyucusu olduklarını sembolize eden Türk bayrağı Kaymakam Kalkan'a sunuldu. Kalkan, Türk bayrağını öperek aldı.

Halk oyunları ekibinin gösterisi ve öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından, yapılan yarışmalar ve hazırlanan çeşitli oyun ve gösterilerle devam etti. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Kalkan ve protokol üyelerinin ödüllerini vermelerinin ardından tören sona erdi. - MERSİN