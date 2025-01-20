BŞEÜ Bilim ve Kültür Şenliği Başlıyor!

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 3'üncü geleneksel Bilim ve Kültür Şenliği'ne hazırlanıyor.

BŞEÜ, gelenekselleştirdiği şenliğin içerik ve yol haritasının görüşüldüğü 'Düzenleme Kurulu Üçüncü Toplantısı', Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda; şenliğin bilimsel faaliyetleri, atölye çalışmaları, sergiler ve öğrenci projeleri gibi çeşitli başlıkları altında yoğunlaşıldı.

Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerini ortaya koymalarına imkan tanıyacak atölye çalışmaları, şenliğin en dikkat çekici etkinlikleri arasında yer alacak. Öğrenci projeleri ise şenliğin en heyecan verici kısımlarından olacak. Öğrencilerin kendi ilgi alanlarında gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalar, jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye giren projeler ödüllendirilecek. Bu sayede öğrenciler, çalışmalarının takdir edilmesinin yanı sıra, bilimsel araştırma sürecinde önemli deneyimler kazanacak.

7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Bilim ve Kültür Şenliği, sadece üniversite öğrencilerine değil, aynı zamanda lise öğrencilerine ve bölge halkına da açık olacak. Şenlik boyunca düzenlenecek olan etkinliklerde, katılımcılar bilimsel dünyayla daha yakından tanışma fırsatı bulacaklar. - BİLECİK