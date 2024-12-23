BŞEÜ'de Bankacılık Paneli - Son Dakika
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BŞEÜ'de Bankacılık Paneli

BŞEÜ\'de Bankacılık Paneli

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, bankacılık kariyeri üzerine panel düzenledi, ilgi gördü.

23.12.2024 12:27
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sunmak amacıyla 'Bankacılıkta Kariyer Olanakları' konulu panel düzenledi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panel, öğrenciler ve akademisyenler tarafından büyük ilgi gördü. Panele, bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden özel bir banka müdürleri Halit Hüseyin Ülper, İlker Gürer ve Nusret Nuri Güner konuşmacı olarak katıldı.

Sektör uzmanları tarafından gerçekleştirilen programda, bankacılık sektörünün dinamikleri, işe alım süreçleri, kariyer basamakları ve sektördeki dijitalleşme trendleri ele alındı. Halit Hüseyin Ülper, bankacılık sektöründe tecrübenin önemine vurgu yaparak "Başarılı bir kariyer için doğru adımlar atmak ve kişisel becerilerinizi geliştirmek kritik öneme sahiptir" dedi.

Nusret Nuri Güner bankacılıkta insan ilişkilerinin ve müşteri memnuniyetinin önemine dikkat çekerek "Bankacılık, sadece finansal süreçleri değil, aynı zamanda güçlü iletişim ve empati yeteneğini gerektirir" ifadelerini kullandı.

İlker Gürer öğrencilerin merak ettiği işe alım süreçlerini detaylandırarak, bankanın genç yeteneklere sunduğu fırsatları ve staj programlarını anlattı.

Etkinlik sonunda İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aykut Ekinci, paneldeki katkılarından dolayı konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BŞEÜ'de Bankacılık Paneli - Son Dakika

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