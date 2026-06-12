BŞEÜ'de İlk Tenis Turnuvası Heyecanı - Son Dakika
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BŞEÜ'de İlk Tenis Turnuvası Heyecanı

BŞEÜ\'de İlk Tenis Turnuvası Heyecanı
12.06.2026 10:53
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bahar Spor Müsabakalarında ilk tenis turnuvasını düzenledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bahar Spor Müsabakaları kapsamında, ilk defa tenis turnuvası organize edildi.

BŞEÜ spor alanındaki gelişimini sürdürerek faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Her yıl coşkuyla kutlanan Bahar Spor Müsabakaları kapsamında, bu sene üniversite tarihinde ilk defa tenis turnuvası organize edildi. Öğrencilerin spora olan ilgisini çeşitlendirmek ve farklı branşlarla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen turnuva, renkli görüntülere ve büyük bir heyecana sahne oldu. Eleme usulüyle ilerleyen müsabakaların ardından, sporcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Üniversite yönetiminin de öğrencileri yalnız bırakmadığı ve yakından takip ettiği final müsabakalarına; Rektör Yardımcı Prof. Dr. Murat Yurdakul katılım sağladı. Korttaki heyecana ortak olan ve maçı tribünden takip eden idareciler turnuvaya katılım gösteren tüm öğrenciler ve personelleri tebrik ederek sporun fiziksel ve zihinsel gelişime olan katkısına dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etkinlik, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel BŞEÜ'de İlk Tenis Turnuvası Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İlknur Nuhoğlu İlknur Nuhoğlu:
    böyle etkinliklere kaynak ayırılması güzel ama o paralarla öğrencilerin ders imkanları da iyileştirilmeli 0 0 Yanıtla
  • Nizamettin Col Nizamettin Col:
    ha ha tenis turnuvası tamam da bu ne kadar değişir ki gerçekten merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Ufuk Oruc Ufuk Oruc:
    iyi bi hareket bu ya üniversite öğrencilerine spor imkanı sunuyo aileler de rahat ediyo çocuklarının boş vakitleri değerlendiriliyo diye tenis gibi spor dalları da çoğalsa keşke ben zamanında böyle imkan olsa ne güzel olurdu hani spor yapan gençler daha disiplinli oluyo ya 0 0 Yanıtla
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