BŞEÜ'de Sınai Mülkiyet Etkinliği - Son Dakika
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BŞEÜ'de Sınai Mülkiyet Etkinliği

BŞEÜ\'de Sınai Mülkiyet Etkinliği

BŞEÜ, 'Sınai Mülkiyet ve Akademik Hayat' programında akademik projeleri ön planda tuttu.

06.03.2025 11:08
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), akademik alanda yenilikçi ve tescillenmiş projelerin ön plana çıkarılması amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

BŞEÜ'de 'Sınai Mülkiyet ve Akademik Hayat' temalı programa; Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ile Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük, akademisyenlerimiz ve öğrenciler katıldı. Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Rektör Kaplancıklı, konuşmasında bilginin korunması ve ticarileştirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, bilim ve teknoloji alanında atılan adımlar, üniversitelerimizin patent ve faydalı model çalışmalarıyla daha da anlam kazanmaktadır. Bu çalışmalar, sadece akademik bir kazanım olmanın ötesinde, milletimize ve insanlığa karşı olan milli sorumluluğumuzun bir gereğidir. Üniversitemiz, akademisyenlerimizin yenilikçi fikirlerini desteklemek ve somut sonuçlara dönüştürmek amacıyla çeşitli akademik teşvikler sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Üniversitenin akademisyenleri desteklemek için Teknoloji Transfer Ofisi ve Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi aracılığıyla geniş bir yelpazede destek sunduğunu belirten Rektör Kaplancıklı, "Akademisyenlerimizin ortaya koyduğu patent ve faydalı model başarıları, üniversitemizin bilime sunduğu katkının en somut göstergelerindendir " diye konuştu.

'Sınai Mülkiyet ve Akademik Hayat' programı akademik bilginin korunması, ticarileştirilmesi ve patent alma süreçleri konusunda farkındalık oluşturdu. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, bilecik, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BŞEÜ'de Sınai Mülkiyet Etkinliği - Son Dakika

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