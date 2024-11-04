BŞEÜ'nde Kariyer Günü Semineri - Son Dakika
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BŞEÜ'nde Kariyer Günü Semineri

BŞEÜ\'nde Kariyer Günü Semineri

BŞEÜ'nde 'Taşra Teşkilatı Görev ve Mesleki Çeşitlilik' semineri düzenlendi, İl Müftüsü Dilek bilgi verdi.

04.11.2024 10:52
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) 'Kariyer Günü' kapsamında 'Taşra Teşkilatı Görev ve Mesleki Çeşitlilik' adlı seminer düzenlendi.

BŞEÜ Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Kariyer Günü' kapsamında 'Taşra Teşkilatı Görev ve Mesleki Çeşitlilik' adlı semineri İl Müftüsü Ahmet Dilek'in katılımıyla düzenlendi. İl Müftüsü Dilek, BŞEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Konferans Salonu'nda gerçekleşen sunumunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurumsal yapısından, görev tanımlarından ve merkezin taşra teşkilatı ile olan ilişkisine kadar geniş bir yelpazede bilgiler paylaştı. İl Müftüsü Dilek, öğrencilerin Diyanet'in kurumsal yapısı, görevleri ve sorumluluk alanları hakkında merak ettikleri soruları detaylı bir şekilde yanıtladı. Programın sonunda İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baş, öğrenciler adına İl Müftüsü Ahmet Dilek'e teşekkür belgesi takdim etti.

Baş, İl Müftüsü Dilek'in değerli bilgilerini ve zamanını öğrencilerle paylaştığı için teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrenciler için kariyer planlamasında yol gösterici olduğunu belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ahmet Dilek, bilecik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel BŞEÜ'nde Kariyer Günü Semineri - Son Dakika

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