BŞEÜ Öğrencileri Turizm Rehberliği Yarışmasında Şampiyon Oldu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü tarafından düzenlenen Altın Flama 2025: Ulusal Turizm Rehberliği Lisans Öğrencileri Yarışmasında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri büyük bir başarıya imza atarak Üniversitemize birincilik ödülü kazandırdı.

Türkiye genelinde Turizm Rehberliği alanında öğrenim gören öğrencileri bir araya getirmek ve mesleki motivasyonlarını artırmak amacıyla ilk kez ulusal ölçekte düzenlenen bu prestijli yarışma; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turist Rehberleri Birliği, İstanbul Rehberler Odası, Çanakkale Rehberler Odası, Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Turizm Mezunları ve Mensupları Derneği'nin destekleriyle gerçekleştirildi.

100'ün üzerinde başvurunun alındığı yarışmada, BŞEÜ Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerinden Furkan Timur Türkiye birinciliği, İdilsu Dağdelen Türkiye üçüncülüğü elde ederek önemli bir başarıya imza attı. - BİLECİK