BŞEÜ Rektörü'nden Fabrika Ziyareti - Son Dakika
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BŞEÜ Rektörü'nden Fabrika Ziyareti

BŞEÜ Rektörü\'nden Fabrika Ziyareti

Rektör Kaplancıklı, sanayi iş birliğini güçlendirmek için plastik ürünler fabrikasını ziyaret etti.

26.02.2025 11:30
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, plastik ürünler ve yapışkan fabrikasını ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı'ya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Genel Sekreter Muhammet Büyük eşlik etti. Bu ziyaret, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve Ar-Ge projeleri gibi konuların ele alındığı önemli bir platform oldu.

Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı ve ekibi, fabrika Genel Müdürü Gökhan Özdemir ile yapılan toplantıda, eğitim, araştırma ve uygulamalı proje konularında ortak çalışmaların önemine dikkat çekildi. Özellikle Ar-Ge projeleri ve eğitim iş birliklerinin artırılmasının, hem üniversitenin hem de sanayinin gelişimine büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, ziyaretin sonunda fabrika yetkililerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Bu ziyaret, BŞEÜ'nün sanayi ile olan bağlarını güçlendirme yönünde atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BŞEÜ Rektörü'nden Fabrika Ziyareti - Son Dakika

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