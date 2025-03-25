BŞEÜ Satranç Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Yerel

BŞEÜ Satranç Takımı Şampiyon Oldu

BŞEÜ Satranç Takımı Şampiyon Oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, satranç turnuvasında şampiyonluk elde ederek gururlandı.

25.03.2025 11:28
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), satranç takımı katıldığı turnuvada büyük bir başarıya imza atarak gururlandı.

47 üniversite ve 350 sporcunun katıldığı turnuvada 'Genel' kategoride şampiyonluk elde eden Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Enes Çapa ve takım arkadaşlarını, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı tarafından makamında kabul edildi. Turnuvada üstün performans sergileyen Enes Çapa, şampiyonanın en güçlü oyuncularının yer aldığı 1'inci masada yarışarak büyük bir başarıya imza attı. Üniversite satranç takımı, turnuva boyunca sergilediği başarılı performans ile dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, takımın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporcularımızı tebrik etti. Satranç gibi strateji ve zeka gerektiren branşların, öğrencilerin analitik düşünme yetisini geliştirdiğini vurgulayan Rektör, üniversitenin akademik başarıların yanı sıra, sportif alanda da öncü olmayı hedeflediğini belirtti.

Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı tarafından, şampiyonluk kazanan Enes Çapa ve satranç takımımıza başarılarından dolayı hediye takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

bilecik, Rektör, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel BŞEÜ Satranç Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika

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