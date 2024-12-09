BŞEÜ, Yeşil Proje Ödülü Aldı - Son Dakika
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BŞEÜ, Yeşil Proje Ödülü Aldı

BŞEÜ, Yeşil Proje Ödülü Aldı

BŞEÜ, 'II. ETGB Zirvesi'nde Yeşil Proje kategorisinde 2'incilik ödülü ile başarı elde etti.

09.12.2024 10:50
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) 'II. ETGB Zirvesi Girişimci Ödül Töreni'nde "Yeşil Proje" kategorisinde 2'incilik ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı.

BŞEÜ ortağı olduğu Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (ETGB) faaliyet gösteren Ar-Ge ve inovasyon tabanlı firmaların 2023 yılı başarılarının değerlendirildiği ve ödüllendirildiği 'II. ETGB Zirvesi Girişimci Ödül Töreni', yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programa, BŞEÜ, Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Prof. Dr. Edip Avşar katılım sağladı. Zirve kapsamında düzenlenen ödül töreninin yanı sıra, Avrupa Birliği proje teşvikleri ve girişimcilik ekosistemleri ile ilgili bilgilendirme sunumları yapılarak katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan derecelendirmelerde, BŞEÜ, Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Fatih Tozoğlu'nun girişimciliğinde kurulan Avicenna Firması yeşil proje kategorisinde 2'incilik ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Bölgedeki girişimcilik ekosistemine sağladığı katkılar ve desteklerinden dolayı Teşekkür Ödülü ile onurlandırıldı. Bu ödül, üniversitemizin Ar-Ge ve inovasyon alanındaki etkin rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bu önemli başarılar, hem üniversitemizin hem de Ar-Ge ve inovasyon tabanlı girişimcilik anlayışımızın bir göstergesi olarak gurur kaynağımız oldu" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BŞEÜ, Yeşil Proje Ödülü Aldı - Son Dakika

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