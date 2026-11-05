BTSO Başkanı Matlı, Bursa Ticaret Borsası yönetimine güç birliği mesajı verdi - Son Dakika
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BTSO Başkanı Matlı, Bursa Ticaret Borsası yönetimine güç birliği mesajı verdi

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BTSO Başkanı Matlı, Bursa Ticaret Borsası yönetimine güç birliği mesajı verdi
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Bursa Ticaret Borsası'nın yeni yönetimi, mazbata töreninin ardından BTSO'yu ziyaret etti. BTSO Başkanı Özer Matlı, tarım, ticaret ve sanayinin ayrı düşünülemeyeceğini belirterek iki kurumun Bursa için güç birliği yapacağını söyledi.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan ve beraberindeki yeni yönetim, mazbata töreninin ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa Ticaret Borsası'nda uzun yıllar birlikte çalıştığı isimleri ağırladığı ziyarette iki kurum arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Matlı, "Tarlada üretici kazanmazsa fabrikada çarklar dönmez, fabrikada çarklar dönmezse ticaret büyümez. O yüzden Bursa'nın tarımını, ticaretini ve sanayisini birbirinden ayrı düşünemeyiz" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler, Yönetim Kurulu Üyeleri Elif Özhan ve Murat Çağlar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, Meclis Başkanı Gökhan Onur, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdinç Bayrakçı, İsmail Aslım, İlker Birgül, Emrah Silmez, Mustafa Aksu, Cüneyt Soylu ile Borsa Meclis Üyeleri katıldı. Görüşmede, Bursa ekonomisinin öncelikleri ile tarım, ticaret ve sanayi alanlarında iki kurumun birlikte yürütebileceği çalışmalar değerlendirildi.

"Üreticinin, tüccarın ve sanayicinin derdi aslında aynı"

Bursa Ticaret Borsası'nın yeni yönetimini BTSO'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Matlı, "13 yıl emek verdiğim Borsamızın yeni yönetimini, mazbata töreninin hemen ardından Odamızda ağırlamak benim için ayrı bir mutluluk. Yeni yönetimdeki arkadaşlarımızın büyük bölümüyle uzun yıllar aynı çatı altında, Bursa'mız için birlikte çalıştık. Borsamızın onların bilgi, birikim ve tecrübesiyle yoluna devam edecek olması bizler için de büyük bir memnuniyet kaynağı" dedi. "Üreticinin derdi, tüccarın derdi, sanayicinin derdi aslında aynı. Tarlada üretici kazanmazsa fabrikada çarklar dönmez, fabrikada çarklar dönmezse ticaret büyümez. Bu nedenle Bursa'nın tarımını, ticaretini ve sanayisini birbirinden ayrı düşünemeyiz" ifadelerini kullanan Özer Matlı, şöyle devam etti: "Kapılarımızda farklı kurumların isimleri yazıyor olabilir ama hepimiz aynı şehrin insanıyız ve ortak sorumluluğumuz Bursa. İş dünyamızın ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, sorunlarına çözüm üretmek ve şehrimizin ekonomik gücünü daha ileriye taşımak için birlikte hareket edeceğiz. Bursa Ticaret Borsamızla olan güçlü bağlarımızı yeni dönemde ortak çalışmalarla daha da geliştireceğiz"

"Bursa için güç birliği yapacağız"

BTSO ile Bursa Ticaret Borsası arasındaki iş birliğinin artacağını vurgulayan Başkan Matlı, "Bursa'mızın üretimden ticarete uzanan güçlü ekonomik yapısında her sektörün ayrı bir yeri ve değeri var. Bu gücü korumak ve geliştirmek, kurumlarımızın ortak sorumluluğu. Üreticilerimizin, tüccarlarımızın ve sanayicilerimizin beklentilerine birlikte çözüm geliştirmeye, Bursa'mıza değer katacak projelerde güç birliği yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Başkan Matlı, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan ve Meclis Başkanı Gökhan Onur başta olmak üzere yeni yönetim ve meclis üyelerini kutlayarak, yeni görev döneminin Bursa için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

"Başkan Matlı Borsa'ya büyük değer kattı"

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan ise mazbata töreninin ardından BTSO'yu ziyaret etmek istediklerini belirterek, "Burası bizim için yabancı bir kapı değil. Özer Başkanımızla uzun yıllar aynı çatı altında çalıştık. Başkanımızın Borsamıza kattıklarını ve verdiği emeği hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi bu sorumluluğu biz devraldık. Bursa'nın üreticisi de tüccarı da sanayicisi de kurumlarından birlikte hareket etmelerini bekliyor. Biz de bu anlayışla BTSO ile güçlü ilişkilerimizi sürdürecek, şehrimizin ortak meselelerinde birlik ve beraberlik içinde çalışacağız." dedi.

Kaynak: İHA
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