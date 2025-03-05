BTSO\'dan Finansal Okuryazarlık Eğitimi

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), hizmet, ticaret, turizm ve gastronomi sektörlerinin gelişimi adına yürüttüğü projelere hız kesmeden devam ediyor. BTSO Akademi projesi kapsamında, BTSO Mutfak Akademi ev sahipliğinde yiyecek ve içecek sektörü temsilcilerine yönelik "Finansal Okuryazarlık" eğitimi düzenlendi.

Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi kapsamında düzenlenen eğitimin açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin en önemli gastronomi yatırımlarından biri olan BTSO Mutfak Akademi'de faydalı bir eğitim programı için buluştuklarını söyledi. BTSO Mutfak Akademi Projesi'nin, yiyecek-içecek sektörü başta olmak üzere, hizmet sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandıran en önemli eğitim merkezlerinden biri olduğunu ifade eden başkan Burkay, "Bu merkezde mesleki becerilerinizi geliştirmek çok kıymetli ancak şunu da unutmamak lazım; hizmet sektöründe en önemli şey ayakta kalabilmek. Mutfakta iyi olmanız elbette önemli ama en az onun kadar, hatta belki daha da önemli olan, bu maharetinizi doğru kitleyle buluşturabilmek. Sadece malzemeleri iyi kullanmak yetmiyor, aynı zamanda bu işin finansal boyutunu da iyi yönetebilmeniz gerekiyor." dedi.

"Finansal okuryazarlık, işletmelerin sürdürülebilir başarısı için olmazsa olmaz"

BTSO Mutfak Akademi'de verilen eğitimler sayesinde kursiyerlerin hangi mutfak dalında güçlü olduğunu fark edeceklerini ve o alanda kendilerini geliştireceklerini söyleyen Başkan İbrahim Burkay, "Ancak bunun yanında işin finansal boyutunu da iyi kavramanız şart. Sektörde kapanan firmaların önemli bir kısmı finansal okuryazarlığı düşük olan girişimcilerin gerekli önlemleri alamaması sonucu bu durumu yaşıyor. İşte bu yüzden, bir mekan açarken doğru konumlandırma yapmak ve sağlam bir iş planı oluşturmak, sizin yetenekleriniz kadar değerli. Bugün burada, işin mesleki tarafının yanı sıra finansal okuryazarlığın da ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. Bu projeyi hayata geçirirken hayalimiz, sadece meslek öğretmek değil, aynı zamanda finansal yönetim bilincini de kazandırmaktı. Bugün, bunun ilk adımını atıyoruz. Eğitimin sizler için faydalı olacağına inanıyor, programımızın hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"İşletmeler için çok önemli bir eğitim"

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Çoşkun Dönmez, eğitimin işletmeler için büyük önem taşıdığını belirterek, "Finansal okuryazarlık her işletmenin temelinde olması gereken bir konu. BTSO Mutfak Akademi aracılığıyla bu alanda eğitimler düzenlemesi çok kıymetli. Girişimcilik hızla karar almayı gerektiriyor ancak bazı kritik noktalar göz ardı edilebiliyor. Bütçe planlamak, finansal yapıyı oluşturmak, enflasyon muhasebesini yapabilmek işletmeler için hayati konular. BTSO Mutfak Akademi'nin bu konuları ele alarak girişimcilere yol göstermesi çok değerli. Planlaması eksik yapılan girişimlerin karşılaşabileceği sıkıntıları somut örneklerle dinledik. Bütçeleme, öngörülebilirlik ve stratejik planlamanın önemini eğitim sayesinde daha iyi kavradık. Tüm girişimciler için faydalı bir eğitim organize edilmiş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

"Finansal okuryazarlık gastronomi sektöründe ihmal edilen bir alan"

Eğitime katılan Restoran İşletmecisi Eyüp Karacan, finansal okuryazarlığın yiyecek içecek sektöründe ihmal edilen alanlardan biri olduğunu vurguladı. "Gastronomi bilimlerinde finansal okuryazarlık, adeta unutulmuş bir bölümdür. Sektörde genellikle iyi yemek ve iyi servis konuşuluyor ancak işin temelini oluşturan bütçe, planlama, yatırım ve sermaye yönetimi gibi konular bizlere hiçbir zaman öğretilmedi. Bu nedenle eğitimi çok gerekli ve değerli buldum. Finansal okuryazarlık işletmelerin sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynuyor. Hocamız, konunun uzmanı olarak bize çok değerli bilgiler aktardı. Bir sonraki projem için altyapısını oluşturacağım önemli bilgiler edindim. Bu tür eğitimlerin devamlılığının sağlanması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"Finansal okuryazarlık her sektörde temel bir gereklilik"

Kurumsal Finans Danışmanı, Eğitmen Deniz Besli Piroğlu, yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'nin finansal okuryazarlık endeksinin yüzde 62.1'e ulaştığını söyledi. Dünya genelinde finansal okuryazarlığa ilgi artarken Türkiye'deki girişimcilerin de bu konudaki yetkinliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Deniz Besli Piroğlu, "Ülkemizde sektör fark etmeksizin şirketlerin kalkınmasının hızlanması gerekiyor. Şirketler finansal okuryazarlığı atladıkları noktada, iyi bir makroekonomik plan yapmadıklarında, iyi bir finansal projeksiyon çalışmadıklarında ne yazık ki başarılı olamıyorlar. Bu nedenle iyi bir işe sahip olabilmek ve sektörünüzde yerinizin iyi olabilmesi için gerekli olan çalışmaları anlatıyoruz. Biz eğitimlerimizde daha çok muhasebe, finans, satış ve pazarlama ekiplerine yönelik konulara odaklanıyoruz. BTSO Mutfak Akademi ev sahipliğinde güzel ve faydalı bir eğitim geçirdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı. - BURSA