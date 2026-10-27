BTÜ, Çinli döküm heyetiyle Türkiye-Çin bilimsel iş birliğini masaya yatırdı

BursBursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), uluslararası akademik iş birliklerini geliştirme hedefi doğrultusunda Çin Makine Mühendisliği Derneği Döküm Enstitüsü (FICMES) heyetini ağırladı. Görüşmede, döküm teknolojileri, ortak araştırma projeleri ve Türkiye-Çin arasındaki bilimsel iş birliği imkanları ele alındı. a Teknik Üniversitesi (BTÜ), uluslararası akademik iş birliklerini geliştirme hedefi doğrultusunda Çin Makine Mühendisliği Derneği Döküm Enstitüsü (FICMES) heyetini ağırladı. Görüşmede, döküm teknolojileri, ortak araştırma projeleri ve Türkiye-Çin arasındaki bilimsel iş birliği imkanları ele alındı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, China Academy of Machinery Shenyang Research Institute of Foundry Co., Ltd. Genel Müdür Yardımcısı Zhao Jun ve heyeti ile bir araya geldi. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç'un da yer aldığı görüşmede, döküm teknolojileri, ortak araştırma projeleri ve Türkiye-Çin arasındaki bilimsel iş birliği imkanları ele alındı. Heyeti ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitelerin uluslararası iş birliklerinin, araştırma kapasitesinin geliştirilmesi ve bilimsel bilginin sanayiye aktarılması açısından önemli olduğunu vurguladı. Çin'in döküm teknolojileri alanındaki deneyiminin BTÜ'nün akademik birikimiyle buluşmasının yeni araştırma fırsatları oluşturabileceğini belirten Rektör Çağlar, ortak projeler ve bilgi paylaşımı yoluyla iki ülke arasındaki akademik ve teknolojik ilişkilerin güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

"BTÜ ile iş birliği yapmak isteriz"

Zhao Jun ise 1957 yılında kurulan araştırma merkezlerinin Çin'de döküm alanında faaliyet gösteren tek araştırma merkezi olduğunu belirterek, 2024 yılında devlet tarafından "en yetenekli" unvanına layık görüldüklerini ifade etti. Merkezde çok sayıda proje geliştirdiklerini aktaran Zhao Jun, metal, alüminyum ve titanyum karışımları üzerine araştırmalar yürüttüklerini, geliştirilen teknolojileri ve sonuçları ilgili sanayi kuruluşlarına aktararak üretime katkı sağladıklarını söyledi. BTÜ gibi değerli üniversiteyle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Zhao Jun, ortak projeler geliştirmek ve araştırma alanında iş birliği yapmak istediklerini vurguladı.

Ziyaret kapsamında BTÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda da incelemelerde bulunan heyet, üniversitenin araştırma altyapısı ve akademik çalışmaları hakkında da bilgi aldı.