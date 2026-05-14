BTÜ'de Kültürel Zenginlikler Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BTÜ'de Kültürel Zenginlikler Sergilendi

14.05.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yabancı öğrenciler, BTÜ'de yöresel kıyafet ve yemeklerle kültürlerini tanıttı.

BTÜ'de yabancı uyruklu öğrenciler, ülkelerini tanıtarak kültürel zenginliklerini sergiledi

Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, düzenlenen 'Ülke Tanıtım Programı' etkinliğinde kendi ülkelerine ait yöresel kıyafetleri ve yemekleri tanıttı. Öğrenciler ayrıca kurulan stantlarda el sanatları ürünlerini sergileyip, dans gösterileri sundu.

Dünyanın pek çok yerinden uluslararası öğrenciyi bünyesinde barındıran Bursa Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği 'Ülke Tanıtım Programı'nda yabancı uyruklu öğrenciler, kendi ülkelerine ait yöresel kıyafetleri ve yemekleri kurulan stantlarda arkadaşlarına tanıttı. El sanatları ürünlerini de sergileyen öğrenciler, yöresel müzik aletleri eşliğinde konser verip dans gösterileri sundu. Stantları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet ettikten sonra düzenlenen programın açılış konuşmalarını yapan Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Biz sizleri yabancı öğrenci olarak görmüyoruz. 'Yabancı öğrenci' ifadesini bu yüzden doğru bulmuyorum. Sizler bizim kardeşlerimiz ve misafirlerimizsiniz. İyi ki buradasınız ve iyi ki geldiniz. Stantları tek tek gezdim ve derin bir kültüre sahip ülkelerden gelen öğrencilerimizle tekrar görüşmüş oldum. Bu çok renkli ve güzel projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kadim kültürün, medeniyetlerin ve kardeşliğin buluştuğu bir program diliyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından program, yöresel kıyafetlerini giyen öğrencilerin gerçekleştirdiği defile ile devam etti. Etkinlikte ayrıca dans gösterileri sergilendi ve yöresel müzik aletleri eşliğinde konserler verildi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BTÜ'de Kültürel Zenginlikler Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Kütahya’da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
Gençlerbirliği’ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi Gençlerbirliği'ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi

18:54
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
18:29
Trump ilk kez açıkladı Şi’den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
18:09
Dünyada nadir görülüyor Çanakkale’de gökyüzünde sıra dışı manzara
Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara
17:18
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times’a dava açıyor
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times'a dava açıyor
17:05
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
16:21
Sahnede Türk Bayrağı krizi DEM Partili belediye konseri iptal etti
Sahnede Türk Bayrağı krizi! DEM Partili belediye konseri iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 19:05:59. #7.13#
SON DAKİKA: BTÜ'de Kültürel Zenginlikler Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.