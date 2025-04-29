BTÜ, Marmara Kariyer Fuarı'nda İlgi Gördü - Son Dakika
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BTÜ, Marmara Kariyer Fuarı'nda İlgi Gördü

BTÜ, Marmara Kariyer Fuarı\'nda İlgi Gördü

Bursa Teknik Üniversitesi, MARMARAKAF'ta staj ve istihdam fırsatları için öğrencilere destek sundu.

29.04.2025 15:51
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), paydaşı olduğu Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) ilgi gördü. Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve 14 üniversitenin iş birliğinde düzenlenen fuara BTÜ'den çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler, Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla staj ve istihdam fırsatları için bir araya geldi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde 28-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen fuarın açılışına katılan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, öğrencilerin ve işverenlerin yoğun ilgi gösterdiği BTÜ standını ziyaret etti. Rektör Çağlar, BTÜ'nün kariyer planlamasına verdiği önemi vurgulayarak, "Öğrencilerimizin kariyer gelişimini birinci sınıftan itibaren destekliyoruz. Mezun ve sektör mentörleriyle öğrencilerimize yol gösteriyor, İşletmede Mesleki Eğitim Programı ile sektöre hazır bireyler yetiştiriyoruz. Bu yaklaşımımızın ürünü olan 'BTÜ Kariyer Modeli' Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından tescillendi. Mezunlarımızın ilk yıl istihdam oranı yüzde 90, işveren memnuniyet oranı ise yüzde 92,5 düzeyinde olması kariyer " dedi.

Rektör Çağlar, MARMARAKAF'ın öğrenciler için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Fuarda 1500'den fazla firma yer alıyor. Öğrencilerimiz, hem iş dünyasından profesyonellerle tanışma hem de kariyer hikayelerini dinleme şansı yakalayacak. Staj ve iş kapıları bu fuarla aralanacak. Proje başarılarıyla adından söz ettiren BTÜ'lü öğrencilerimizin fuarda firmalar ile görüşerek iş dünyasına yönelik faydalı bağlantılar kuracaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BTÜ, Marmara Kariyer Fuarı'nda İlgi Gördü - Son Dakika

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